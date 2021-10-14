«Спартак» хочет усилить вратарскую линию в зимнее трансферное окно.

Как стало известно «РБ Спорт», «Спартак» планирует подписать 1-2 вратарей в течение зимнего трансферного окна. Руководство «красно-белых» считает, что на данный момент Александр Максименко остается вне конкуренции на своей позиции. Приоритет для трансфера - вратарь с российским паспортом.

Добавим, что следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» в 11-м туре РПЛ. На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место с 16 баллами в турнирной таблице. В октябре «Спартак» сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».