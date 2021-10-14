Канчельскис считает, что отставка Черчесова была правильным решением для сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил выступление сборной России после назначения Валерия Карпина главным тренером.

«Работой Карпина доволен, игрой — в меньшей степени. Последний матч со Словенией только был похож на футбол, до этого все совсем печально. Пока матч на матч не приходится. Но это сейчас не имеет никакого значения. Главное — добываются очки.

Пока все складывается хорошо. Импульс от прихода Карпина огромный, все футболисты захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС все-таки решил убрать Черчесова. Это правильное решение», — сказал Канчельскис Sport24.

После восьми сыгранных туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков. Победа над Словенией позволила команде гарантировать себе участие в стыковых матчах.

11 ноября подопечные Карпина дома встретятся с Кипром, а спустя три дня сыграют на выезде против Хорватии.