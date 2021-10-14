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14 октября 12:37

«Судьям не разрешают ошибаться не в пользу «Зенита». Червиченко - о заявлении арбитра Васильева

Ранее рефери прошел проверку на полиграфе.

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на намек бывшего арбитра Станислава Васильева на влияние «Зенита» на решение об его отстранении.

«Его судейство было довольно неоднозначное. Его отстранили просто за то, что он плохо судит. Питер здесь совсем не причем. Влияет ли «Зенит» на арбитров? Вполне точно судьям не разрешают ошибаться не в пользу «Зенита», - приводит слова Червиченко «СЭ».

Напомним, что в начале мая Васильев был временно отстранен от матчей РПЛ за ошибку, допущенную в матче «Ротор» - «Ахмат». Судья не назначил пенальти в ворота волгоградской команды.

источник: «Спорт-Экспресс»
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