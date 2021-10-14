Руй Витория - об уходе Попова из клуба: Для «Спартака» это не очень хорошо

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора клуба.

— Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал», - приводит слова Попова «СЭ».

Добавим, что следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» в 11-м туре РПЛ. На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место с 16 баллами в турнирной таблице. В октябре «Спартак» сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».