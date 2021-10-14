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14 октября 13:13
автор: Александр Бойченко

Навас пропустит игру Лиги чемпионов с «Лейпцигом» из-за травмы бедра

Футболист был заменен в перерыве матча отбора на ЧМ-2022 США - Коста-Рика.

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и Коста-Рики Кейлор Навас получил травму в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против США (1: 2).

В перерыве вратарь был заменен из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра. Навас пройдет углубленное медицинское обследование во французском клубе, чтобы определить тяжесть травмы и установить сроки восстановления. Сообщается, что Навас не сможет принять участие в матче 10-го тура французской Лиги 1 против «Анже» (15 октября) и игре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (19 октября).

Кейлор Навас является трехкратным обладателем Лиги чемпионов в составе «Реал Мадрид». Костариканец перебрался из стана «сливочных» в «ПСЖ» в 2019 году, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. С Навасом «ПСЖ» неизменно доходил до поздних стадий в Лиге чемпионов - в 2020 году парижане уступили в финале мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0, а в 2021 году подопечные Почеттино оказались слабее английского «Манчестер Сити» в полуфинале (1:4).

В текущем сезоне Лиги 1 голкипер провел шесть матчей, в которых пропустил шесть голов, отыграв два матча на «ноль».

источник: El Mundo Deportivo
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