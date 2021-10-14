Сандро Шварц: Захарян готов сыграть со «Спартаком», остается открытым вопрос по Макарову

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц накануне матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«Что касается сборников, то мы примем решение по Балбуэне после сегодняшней игры Парагвая против Боливии. Захарян тренировался в общей группе - он готов к «Спартаку». По словам Макарова: Денис ведет индивидуальные тренировки и вопрос о его участии остается открытым, но мы надеемся, что он сможет сыграть.

Также главный тренер сине-белых заявил, что тренерский штаб не определился, кто займет место в воротах со «Спартаком»: «Либо Шунин, либо Лещук. Пока мы думаем об этом. Более того, у нас есть еще и третий вратарь, который достаточно качественно показывает свою подготовку к матчу, также он вызывался за молодежную сборную», - передает слова Шварца Sport24.

После десяти туров «Динамо» располагается на втором месте с 19 набранными баллами, в активе подопечных Руя Витории седьмое место и 16 очков.