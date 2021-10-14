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14 октября 13:56
автор: Александр Бойченко

Шварц считает, что «Спартак» в последних матчах набрал ход

Встреча «Динамо» и «Спартака» пройдет 16 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился своими ожиданиями от предстоящего матча РПЛ со «Спартаком».

«Мы очень довольны предстоящей встречей со «Спартаком»

Красно-белые набрали ход, в последних матчах добились положительных результатов. Они показали отличную игру с «Наполи» и добились победы. Мы проанализировали их игру, а также наш последний матч с этим соперником. Нам нужно поддерживать высокий темп от начала до конца», - передает слова Шварца Sport24.

После десяти туров «Динамо» располагается на втором месте с 19 набранными баллами, в активе подопечных Руя Витории седьмое место и 16 очков.

источник: Sport24.ru
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