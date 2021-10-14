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14 октября 14:19
автор: Александр Бойченко

Президент «Урала» сообщил, что смог не помешает сыграть матч «Урала» и ЦСКА

Матч 11-тура состоится 17 октября.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что смог в Екатеринбурге не помешает проведению домашнего матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«У нас все в полном порядке. С утра на окраине города что-то там подымило и все. Все самолеты спокойно долетают до Екатеринбурга. Наш матч будет проведен в установленное ранее время, без каких-либо изменений. Я говорю это вам с полной уверенностью», — сказал Григорий Иванов «СЭ».

После десяти туров армейцы занимают шестое место с 17 набранными очками, в активе «Урала» девять очков, команда занимает 12 место. Отметим, что два последних матча команда из Екатеринбурга сумела выиграть.

источник: «Спорт-Экспресс»
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