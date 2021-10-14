«Крылья Советов»: Интерес «Спартака» к Ломаеву? Пока никаких предложений по игроку не поступало

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказал свое мнение по поводу появившейся в СМИ информации о том, что «Спартак» заинтересован в услугах голкипера самарской команды Ивана Ломаева.

Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают 22-летнего россиянина в качестве усиления своей вратарской линии.

– На данный момент никаких предложений по Ивану Ломаеву не поступало. Мы прекрасно знаем, что на наших ребят большой спрос. Поэтому как только поступят какие-то конкретные предложения, будем решать, готовы ли кого-то продать или нет, – цитирует Корниленко Sport24.

Напомним, Ломаев является воспитанником академии «Чертаново». К «Крыльям Советов» он присоединился в августе прошлого года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в десяти матчах, пропустил 13 голов и два раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.