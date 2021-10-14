Почеттино назвал «Челси» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился своим мнением о шансах клуба на победу в Лиге чемпионов.

«Для нас победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не долгом. Игрок не может играть по приказу, он должен играть благодаря желанию и мечте выиграть», - цитирует Почеттино Marca.

Почеттино также назвал фаворита турнира.

«Челси» - фавориты Лиги чемпионов, потому что они последними выиграли турнир. «ПСЖ» - конкурент. Они ведь тоже много денег вложили, не так ли?»

Напомним, «Челси» выступает в одной группе с туринским «Ювентусом», питерским «Зенитом» и шведским «Мальме». После двух игр в активе «аристократов» три балла. «ПСЖ» играет с немецким «Лейпцигом», бельгийским «Брюгге» и английским «Манчестер Сити». Подопечные Почеттино одержали победу над «Ман Сити» и набрали три очка после двух матчей.