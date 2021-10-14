«ПСЖ»: Рамос будет 10 дней заниматься по индивидуальной программе

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос еще 10 дней будет работать по индивидуальной программе, прежде чем вернется к штатной работе, сообщает официальный сайт парижан.

Ближайший матч парижской команды состоится завтра, 15 октября, против «Анже» в Лиге 1.

Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ» минувшим летом. Договор футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро. Ранее Рамос выступал за «Севилью» и «Реал Мадрид».