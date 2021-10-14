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14 октября 15:26
автор: Владислав Корегин

Шварц поделился мнением по поводу назначения Гисдоля главным тренером «Локомотива»

Немецкий специалист возглавил московский клуб 10 октября.

Наставник «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» оценил новость о том, что его соотечественник Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив».

Напомним, что железнодорожники объявили о подписании контракта с 52-летним немцем 10 октября. При этом о сроках соглашения со специалистом пока не сообщается.

– Я не так хорошо его знаю. Мы пару-тройку раз виделись. Но он успешно работал в Бундеслиге, возглавлял «Гамбург», «Хоффенхайм» и «Кельн». При нем команды не вылетали, но находились в довольно сложной ситуации. Это говорит о том, что тренер компетентен в своей сфере. Это наставник с четкой картиной футбола, которую он видит, и будет прививать ее «Локомотиву», – сказал Шварц во время пресс-конференции.

Добавим, что на посту главного тренера москвичей Гисдоль сменил Марко Николича. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после десяти сыгранных туров.

16 октября «Локомотив» на выезде встретится с «Рубином». Встреча состоится в 16:30 мск.

источник: «Советский спорт»
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