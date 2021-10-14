«Спартак» готов продать Хендрикса зимой 2022 года

Руководство «Спартака» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника команды Йоррита Хендрикса в зимнее трансферное окно.

Согласно информации портала «Метарейтинг», красно-белые готовы оформить переход 26-летнего нидерландца в другой клуб, чтобы на его место приобрести более сильного игрока средней линии.

Напомним, что Хендрикс защищает цвета «Спартака» с января этого года. В общей сложности он провел за москвичей 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее полузащитник выступал за ПСВ, воспитанником которого и является. За сборную Нидерландов футболист отыграл одну встречу.