Агент Хендрикса опроверг информацию о продаже игрока «Спартака» зимой

Агент полузащитника московского «Спартака» Йоррита Хендрикса Фулько Ван Куперен прокомментировал информацию о том, что московский клуб попытается продать голландца. 26-летний футболист играет за московский клуб с января 2021 года.

— Все это неправда,— ответил Ван Куперен. — Инсайдеры несут чуть», - передает слова агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Хенрикс принял участие в восьми матчах «Спартака» в текущем сезоне. Предыдущим клубом голландца был ПСВ, который продал игрока красно-белым за 500 тысяч евро. Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллионов евро.