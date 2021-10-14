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14 октября 15:49
автор: Александр Бойченко

Агент Хендрикса опроверг информацию о продаже игрока «Спартака» зимой

Ранее появилась соответствующая информация.

Агент полузащитника московского «Спартака» Йоррита Хендрикса Фулько Ван Куперен прокомментировал информацию о том, что московский клуб попытается продать голландца. 26-летний футболист играет за московский клуб с января 2021 года.

— Все это неправда,— ответил Ван Куперен. — Инсайдеры несут чуть», - передает слова агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Хенрикс принял участие в восьми матчах «Спартака» в текущем сезоне. Предыдущим клубом голландца был ПСВ, который продал игрока красно-белым за 500 тысяч евро. Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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