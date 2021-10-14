«Барселона» и «Милан» поборются за подписание Лингарда

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть английский клуб по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает The Daily Mail, в услугах 28-летнего англичанина заинтересованы «Барселона» и «Милан», готовые подписать хавбека в качестве свободного агента. Отметим, что действующее соглашение футболиста с «красными дьяволами» истекает следующим летом.

Напомним, Лингард является воспитанником академии «МЮ». В общей сложности он отыграл за взрослую команду 216 матчей, забил 35 голов и отдал 21 ассист.

Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в аренде в «Вест Хэме», отличившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 16 встречах. В составе сборной Англии Лингард забил шесть голов в 32 играх.