Коутиньо близок к возвращению в «Ливерпуль»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль».

По информации El Chiringuito, президент испанского клуба Жоан Лапорта планирует избавиться от 29-летнего футболиста и готов вернуть его в стан «красных» в ближайшее трансферное окно. Ранее в СМИ сообщалось, что Коутиньо может перейти в другой английский клуб, «Ньюкасл». Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

Напомним, что в 2018 году полузащитник перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 135 млн.

В текущем сезоне Филиппе провел за «сине-гранатовых» четыре матча в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.