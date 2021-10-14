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Бузова обвинила комментатора Губерниева в ненависти
14 октября 16:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Советский спорт"

Бузова обвинила комментатора Губерниева в ненависти

Артистка была замужем за экс-игроком «Локомотива» с 2012 по 2016 годы.

Конфликт между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

Напомним, что в июне во время эфира на «Матч ТВ» журналист спросил у артистки: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это довело ее до слез. Бузова обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

«Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне еще тогда», — цитирует Бузову «Комсомольская правда».

Кроме того, певица заявила, что продюсеры телеканала «Матч ТВ» подставили ее, поставив в эфир вместе с заклятым врагом.

источник: «Комсомольская правда»
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