Бузова обвинила комментатора Губерниева в ненависти

Конфликт между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

Напомним, что в июне во время эфира на «Матч ТВ» журналист спросил у артистки: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это довело ее до слез. Бузова обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

«Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне еще тогда», — цитирует Бузову «Комсомольская правда».

Кроме того, певица заявила, что продюсеры телеканала «Матч ТВ» подставили ее, поставив в эфир вместе с заклятым врагом.