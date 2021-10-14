«Ньюкасл» может приобрести Фекира

Атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Как утверждает Foot Mercato, 28-летнего француза намерен подписать «Ньюкасл», готовый усилить свою атакующую линию ближайшей зимой. Пока неизвестно, готова ли испанская команда расстаться с одним из своих лидеров в январе 2022 года.

Напомним, Фекир выступает за «Бетис» c июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 81 матч, забил 14 голов и отдал 15 ассистов. Его контракт истекает летом 2023-го. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Лиона».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.