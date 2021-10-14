«Ливерпуль» рассматривает возможность трансфера Феликса

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может пополнить состав «Ливерпуля» по окончании сезона-2021/22.

Согласно данным Todofichajes, в данный момент руководство «мерсисайдцев» изучают возможность подписания контракта с 21-летним португальцем следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

Напомним, Феликс пополнил состав мадридского клуба в июле 2019 года, перейдя из «Бенфики» за 127,2 миллионов евро. С тех пор он провел за «матрасников» 81 матч, забил 19 голов и отдал девять ассистов. Действующий контракт футболиста с командой истекает летом 2026-го.