Вячеслав Колосков: При неудачной игре Дзюба всегда сошлется на то, что он не набрал форму

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил дальнейшие перспективы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе сборной России.

Напомним, что 33-летний игрок не принял участие в октябрьских матчах национальной команды против Словакии (1:0) и Словении (2:1) в рамках отбора к ЧМ-2022. Главный тренер сборной Валерий Карпин включил футболиста в расширенный состав сборной, однако Дзюба отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

– Тренеру сборной нужен игрок, который будет полностью отдаваться на футбольном поле против любой команды. Если Дзюба сам считает, что он не в форме и отказывается играть за национальную команду, то рассчитывать на такого игрока в серьезном бою невозможно. Он всегда при неудачной игре сошлется на то, что не набрал форму, – цитирует Колоскова Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба забил четыре гола и отдал пять ассистов в 13 проведенных встречах. За сборную России он отыграл 55 матчей в своей карьере, отличившись 30 забитыми мячами.

После восьми сыгранных туров подопечные Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков.