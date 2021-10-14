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14 октября 17:39
автор: Владислав Корегин

Ольга Смородская: Слава Богу, что Черчесова уволили из сборной России – все должно меняться

Отечественный специалист покинул команду 8 июля этого года.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России было правильным решением.

Напомним, что 58-летний специалист покинул национальную команду летом этого года – на его место был назначен Валерий Карпин, при котором сборная одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. После выездной победы над Словенией (2:1) команда гарантировала себе участие в стыковых матчах в рамках квалификации к ЧМ-2022.

– Слава Богу, что Черчесова уволили. Это было правильным решением. Все должно меняться. Но говорить о большом прогрессе сборной при Карпине очень преждевременно. Еще рано делать какие-либо выводы. Ребята молодые. Команда только начинает сыгрываться. Это не быстрый процесс, – цитирует Смородскую Sport24.

После восьми сыгранных туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков.

11 ноября подопечные Карпина дома встретятся с Кипром, а спустя три дня сыграют на выезде против Хорватии.

источник: Sport24.ru
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