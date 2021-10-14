Тихонов покинет «Астану» после завершения сезона

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинет свой пост по завершении сезона чемпионата Казахстана.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с 50-летним специалистом. «Астана» расстанется с Тихонов, даже если клуб выиграет чемпионат и кубок страны, оформив «золотой дубль». Руководство команды хочет видеть на этом посту «своего» человека.

Отметим, что на данный момент клуб идет на первом месте в национальном первенстве, набрав 52 очка в 23 матчах. Вторую строчку занимает «Тобол» с 52 очками.

Добавим, что Тихонов работает с «Астаной» с октября 2020 года. Под его руководством клуб провел 42 матча, в которых одержал 24 победы при девяти ничьих.