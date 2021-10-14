Тихонов - о возможном уходе из «Астаны»: Слишком много знаю, чтобы этому удивляться

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал на информацию о своем возможном уходе из команды по итогам сезона чемпионата Казахстана.

Ранее в одном телеграм-каналов появились слухи, что специалист уйдет из клуба вне зависимости от результатов.

«У меня действующий контракт с клубом. Что будет дальше - посмотрим. Нет, меня не удивляет информация о моем возможном уходе. Я слишком много знаю, чтобы удивляться. Но я не буду об этом говорить», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Тихонов работает с «Астаной» с октября 2020 года. Под его руководством клуб провел 42 матча, в которых одержал 24 победы при девяти ничьих. В прошлом сезоне »Астана» заняла третье место в чемпионате Казахстана.