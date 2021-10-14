Анзор Кавазашвили: Вратарей с такими данными, как у Максименко, почти нет

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о дальнейших перспективах вратаря «Спартака» Александра Максименко в составе московской команды.

Ранее появилась информация, что руководство красно-белых рассматривают голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева в качестве усиления своей вратарской линии в ближайшее трансферное окно.

– Особо ничего по Ломаеву сказать не могу. Но то, что Максименко надо пересмотреть свои действия на воротах – это да. Несмотря на то, что он берет сложные мячи, много неправильно играет в воротах. Он должен полностью владеть ситуацией во всей штрафной площадке. Вратарей с такими данными, как у Максименко, почти нет. Как ни странно, у него нет классной вратарской школы. Я не знаю, как и кто учил его в воротах играть, – цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, что Максименко является воспитанником академии «Спартака». В составе взрослой команды он провел 114 матчей, пропустил 136 голов и 31 раз отстоял «на ноль». Действующий контракт футболиста с москвичами рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 13 миллионов евро.