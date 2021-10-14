Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно искать игроков вообще на любую позицию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу трансферных планов московского клуба ближайшей зимой.

Ранее стало известно, что красно-белые хотят усилить свою вратарскую позицию голкипером «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым. Также столичная команда планирует продать хавбека Йоррита Хендрикса, чтобы на его место подписать более сильного центрального полузащитника.

– Я не понимаю, зачем в «Спартаке» ищут нового вратаря. Это нечто из ряда вон выходящее. Такое возможно только в том случае, если они отдадут в аренду Селихова, или он сам захочет уйти. «Спартаку» надо искать игрока вообще на любую позицию. У них проблема и в защите, и в середине поля. А самое смешное, что даже в нападении появились трудности, – приводит слова Червиченко Sport24.

На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в десяти сыгранных турах.

16 октября «Спартак» сыграет дома против «Динамо».