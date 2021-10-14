ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 октября 18:23
автор: Владислав Корегин

Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно искать игроков вообще на любую позицию

После десяти туров РПЛ красно-белые идут седьмыми в турнирной таблице.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу трансферных планов московского клуба ближайшей зимой.

Ранее стало известно, что красно-белые хотят усилить свою вратарскую позицию голкипером «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым. Также столичная команда планирует продать хавбека Йоррита Хендрикса, чтобы на его место подписать более сильного центрального полузащитника.

– Я не понимаю, зачем в «Спартаке» ищут нового вратаря. Это нечто из ряда вон выходящее. Такое возможно только в том случае, если они отдадут в аренду Селихова, или он сам захочет уйти. «Спартаку» надо искать игрока вообще на любую позицию. У них проблема и в защите, и в середине поля. А самое смешное, что даже в нападении появились трудности, – приводит слова Червиченко Sport24.

На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в десяти сыгранных турах.

16 октября «Спартак» сыграет дома против «Динамо».

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Туктамышева снялась в документальном фильме ISUКомпания Vivo готовит к презентации новый смартфон Vivo X80 с мобильным процессором Dimensity 2000Валерий Карпин: А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииБывший муж Навки погряз в нищете
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ 18.10.2021
18 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча АПЛ 17.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Вест Хэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Брентфорд» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Брентфорд» и «Челси». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Сити» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Норвич» — «Брайтон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Норвич» и «Брайтон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лига Ставок» стала беттинг-партнером клуба «Монако», за который выступает лидер футбольной сборной России
Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Монако» объявили о начале партнерства.
«Саутгемптон» — «Лидс»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Лидс». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика