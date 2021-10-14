Экс-форвард мадридского «Реала» Роналдо назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

Ранее France Football назвал имена 30 претендентов на награду, которая присваивается лучшему игроку сезона.

«Безусловно, мой кандидат на победу в борьбе за «Золотой мяч» — это Карим Бензема. Он лучший нападающий, который играет на невероятном уровне уже лет десять. Бензема - настоящий чемпион», — приводит RT слова бразильца со ссылкой на его инстаграм.

Добавим, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.

В текущем сезоне ла лиги француз провел восемь матчей. В них Карим забил девять голов и отдал семь результативных передач.