Лунин хочет покинуть «Реал» по окончании сезона

Голкипер «Реала» Андрей Лунин планирует покинуть мадридскую команду.

Как сообщает RT со ссылкой на Fichajes, 22-летний футболист хочет уйти из испанского клуба по окончании текущего сезона. Лунин недоволен отсутствием игровой практике в «Реале».

Ранее наставник «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что украинский голкипер непременно получит свой шанс в команде. На данный момент основным вратарем мадридской команды является бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари». Действующий контракт вратаря истекает в 2024 году.