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14 октября 18:41
автор: Владислав Корегин

Юрий Жирков: Я встречался с Карпиным – мой переход в «Спартак» был возможен в 2011 году

Футболист заявил, что сделка сорвалась из-за решения владельца «Челси» Романа Абрамовича продать его в «Анжи».

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, что в свое время он мог пополнить состав «Спартака».

Отметим, что переход 38-летнего футболиста из «Челси» в стан красно-белых мог состояться летом 2011 года. Однако в конечном итоге игрок перешел в «Анжи» за 15 миллионов евро.

– Встречался с Карпиным: был возможен переход в «Спартак». Но Абрамович тогда не отпустил. Может, и не хотели отпускать в «Спартак». В конце Роман Аркадьевич так и сказал: «Есть предложение из «Анжи». Туда и езжай». Других вариантов не было. Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи», – сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Добавим, что в данный момент Жирков выступает в составе клуба любительской футбольной лиги – «Аминьево». Прошедшим летом он покинул «Зенит» в статусе свободного агента. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал трехкратным чемпионом России.

источник: «Советский спорт»
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