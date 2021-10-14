Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе «Милана»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к полноценным тренировкам с командой.

Как сообщает Sky Sport Italia, 40-летний восстановился от травмы и сможет принять участие в матче с «Вероной», который состоится 16 октября.Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

Напомним, что летом Ибрагимович перенес операцию на колене. Из-за этого швед пропустил чемпионат Европы-2020. В матче чемпионата Италии с «Лацио» (2:0) у Златана произошел рецидив травмы.

Добавим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел один матч, в котором забил гол.