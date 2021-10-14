«Фиорентина» хочет подписать контракт с Майоралем

«Фиорентина» планирует подписать соглашение с форвардом «Ромы» Борхе Майоралем.

По информации RT со ссылкой на La Nazione, «фиалки» проявляют интерес к 24-летнему футболисту. Отмечается, что это не связано с возможным уходом лучшего бомбардира »Фиорентины» Душана Влаховича. Ранее серб отказался продлевать контракт с «фиалками».

Как сообщает издание, Майораль может заменить российского форварда Александра Кокорина. В текущем сезоне испанец сыграл два матча, в которых провел на поле 20 минут, но не отметился результативными действиями.

Контракт «Фиорентины» с Кокориным рассчитан до 2024 года.