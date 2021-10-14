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14 октября 19:35
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» отреагировал на сообщение о бюджете клуба на сезон

Сообщалось, что в планах клуба планировалось продажа игроков на 12,75 миллиона евро.

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о бюджете команды на сезон, которая была опубликована в Сети.

Ранее в телеграм-канале Black Mirror появились документы с заседания совета директоров красно-белых. В них указывались выдержки из отчета по бюджету »Спартака» за прошлый сезон.

«Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после десяти туров РПЛ красно-белые занимают седьмое место в таблице, набрав 16 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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