«Барселона» хочет подписать Аспиликуэту свободным агентом по окончании текущего сезона

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить свою карьеру в составе «Барселоны».

Согласно информации Todofichajes, каталонская команда заинтересована в том, что заключить контракт с 32-летним испанцем следующим летом, когда у футболиста истечет соглашение с лондонцами.

Отмечается, что в данный момент руководство «синих» ведет переговоры по поводу продолжения сотрудничества с защитником.

Напомним, Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года. В общей сложности он принял участие в 439 матчах, забил 14 голов и отдал 56 ассистов. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и дважды – Лиги Европы.