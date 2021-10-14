«Монако» хочет получить 60 миллионов евро за трансфер полузащитника Чуамени

Руководство «Монако» сообщило о том, за какую сумму клуб готов отдать опорного полузащитника Орельена Чуамени.

Как информирует Marca, французская команда планирует заработать на продаже 21-летнего хавбека около 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал», «Челси» и «Ювентус».

Напомним, Чуамени является воспитанником академии «Бордо». К составу «Монако» игрок присоединился в январе прошлого года – на его счету 60 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную Франции полузащитник провел пять встреч.