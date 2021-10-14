Мамаев был успешно прооперирован в Финляндии

Центрального полузащитника «Ростова» Павла Мамаева успешно прооперировали в Финляндии, информирует Telegram-канал «Мутко против».
Как утверждает источник, спустя несколько дней 33-летний россиянин вернется в Россию. Напомним, что хавбек испытывал проблемы с ахиллом. Футболист получил травму в августе этого года.
В нынешнем сезоне Мамаев принял участие в шести матчах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков по итогам десяти туров.
16 октября «Ростов» сыграет в гостях против «Сочи».
источник: Телеграм-канал «Мутко против»