Мамаев был успешно прооперирован в Финляндии

Центрального полузащитника «Ростова» Павла Мамаева успешно прооперировали в Финляндии, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, спустя несколько дней 33-летний россиянин вернется в Россию. Напомним, что хавбек испытывал проблемы с ахиллом. Футболист получил травму в августе этого года.

В нынешнем сезоне Мамаев принял участие в шести матчах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков по итогам десяти туров.

16 октября «Ростов» сыграет в гостях против «Сочи».