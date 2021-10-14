Экс-игрок «Локомотива» Кверквелия подписал трехлетний контракт с харьковским «Металлистом»

Пресс-служба «Металлиста» сообщила о том, что состав клуба на правах свободного агента пополнил центральный защитник Соломон Кверквелия.

По информации источника, 29-летний грузин подписал с харьковчанами трехлетний контракт. Футболист будет выступать в новой команде под шестым номером.

Напомним, что в июле этого года Кверквелия покинул «Локомотив». В составе железнодорожников он отыграл 108 матчей, забив четыре гола. Вместе с клубом он стал чемпионом России в 2018 году.

Также в своей карьере защитник играл за «Рубин» и «Ротор». В 2014 и 2017 годах он признавался лучшим игроком Грузии. За национальную команду футболист провел 42 встречи.