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14 октября 20:49
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Локомотива» Кверквелия подписал трехлетний контракт с харьковским «Металлистом»

В России футболист защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ротора».

Пресс-служба «Металлиста» сообщила о том, что состав клуба на правах свободного агента пополнил центральный защитник Соломон Кверквелия.

По информации источника, 29-летний грузин подписал с харьковчанами трехлетний контракт. Футболист будет выступать в новой команде под шестым номером.

Напомним, что в июле этого года Кверквелия покинул «Локомотив». В составе железнодорожников он отыграл 108 матчей, забив четыре гола. Вместе с клубом он стал чемпионом России в 2018 году.

Также в своей карьере защитник играл за «Рубин» и «Ротор». В 2014 и 2017 годах он признавался лучшим игроком Грузии. За национальную команду футболист провел 42 встречи.

источник: ФК «Металлист» (Харьков)
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