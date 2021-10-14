«Милан» рассматривает форварда «Пизы» Лукку в качестве замены Ибрагимовичу

Нападающий «Пизы» и молодежной сборной Италии Лоренцо Лукка входит в сферу интересов «Милана».

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, руководство «россонери» считает, что 21-летний футболист станет хорошей заменой нынешнему форварду команды Златану Ибрагимовичу, которому 3 октября исполнилось 40 лет.

Отмечается, что красно-черные могут предложить за трансфер итальянца около десяти миллионов евро.

Напомним, Лукка перешел в «Пизу» летом этого года, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он забил шесть голов и отдал один ассист в восьми проведенных матчах.

В составе молодежной сборной Италии нападающий отыграл три встречи (1 гол).