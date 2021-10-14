Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд может стать игроком «Пари Сен-Жермен» в ближайшие трансферные окна.

По информации Foot Mercato, парижане готовы подписать 21-летнего норвежца в случае, если команду покинет форвард Килиан Мбаппе. Отмечается, что представители французского клуба уже начали переговоры по переходу футболиста с его агентом – Мино Райолой.

Как сообщает источник, возможная зарплата Холанда в «ПСЖ» может составить от 38 до 42 миллионов евро в год без учета бонусов. При этом клуб хочет подписать с игроком двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 67 матчей, забил 68 голов и отдал 19 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.