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14 октября 21:45
автор: Владислав Корегин

Орлов считает, что возвращение Ловрена будет усилением для «Зенита» в матче против «Ювентуса»

Игра состоится 20 октября.

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» набрать очки в домашнем матче с «Ювентусом» в рамках третьего тура групповом этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что петербургский клуб сыграет с туринцами 20 октября. Начало встречи – в 22:00 мск.

– Каждый матч – это новая жизнь. Сейчас надо вспомнить, что «Зенит» хорошо играл против «Челси» и обыграл «Мальме». Это новый турнир, новое время, новые люди. Вопрос в Ловрене, который уже готов играть. Это будет усилением. Но только тот Ловрен, который играл за сборную Хорватии. Надо, чтобы он был в хорошей форме, – цитирует Орлова Sport24.

Добавим, что Ловрен пропустил последние три встречи петербуржцев во всех турнирах из-за травмы ноги.

По итогам двух первых туров подопечные Сергея Семака набрали три очка – сперва сине-бело-голубые минимально уступили «Челси» (0:1), а затем одержали разгромную победу над «Мальме» (4:0). Что касается «Ювентуса», то «бьянконери» обыграли «Мальме» (3:0) и «Челси» (1:0)

источник: Sport24.ru
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