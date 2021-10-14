«Хотел встать и послать». Жирков рассказал о конфликте со Слуцким в сборной России (видео)

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своем конфликте с Леонидом Слуцким во время совместной работы в национальной команде.

Напомним, что ранее защитник в своем инстаграме опубликовал видео, на котором видно, как наставник критикует его в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4) в 2016 году.

View this post on Instagram Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

«На тренировках все время в его системе были виноваты крайние защитники. Мы больше всех огребали: на тренировках, на теории. У нас были разногласия. После игры с французами я сказал ему, что дальше без меня. Я сказал, что не маленький мальчик, сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то. Понимал свои ошибки. В перерыве снимали какой-то фильм. Было много молодежи. Когда тренер на протяжении всего перерыва отчитывает тебя при молодежи, это тяжелый момент. Я хотел встать и сказать: «Да пошли вы», – заявил Жирков в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Добавим, что 38-летний ране заявил, что может возобновить карьеру.