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14 октября 23:02
автор: Александр Поволоцкий

Глушаков может пропустить домашний матч РПЛ с «Ахматом»

Встреча состоится 17 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что хавбек «Химок» Денис Глушаков может не сыграть в матче 11-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

«Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной России. В матче с «Ахматом» Дениса точно не будет в стартовом составе. Возможно, он пропустит этот тур. Глушаков пока не присоединялся к тренировкам в общей группе. Он занимается индивидуально», - цитирует политика «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Глушаков вызывался Валерием Карпиным для участия в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022, но не вышел на поле из-за травмы.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел десять матчей, в которых забил шесть мячей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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