Акинфеев рассказал о своем отношении к московскому дерби ЦСКА - «Спартак»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении в московскому дерби со «Спартаком».

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл „Спартак“. И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей», - приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, последний матч между «Спартаком» и ЦСКА состоялся 20 сентября. Победу тогда одержали армейцы со счетом 1:0.

Добавим, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Первый матч в рамках чемпионата России голкипер провел 31 мая в Самаре. ЦСКА выиграл в тот у день у «Крыльев Советов», а Игорь отразил пенальти на последних минутах от Андрея Каряки.