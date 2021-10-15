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15 октября 09:10

Акинфеев рассказал о своем отношении к московскому дерби ЦСКА - «Спартак»

В последнем противостоянии победу одержали армейцы.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении в московскому дерби со «Спартаком».

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл „Спартак“. И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей», - приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, последний матч между «Спартаком» и ЦСКА состоялся 20 сентября. Победу тогда одержали армейцы со счетом 1:0.

Добавим, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Первый матч в рамках чемпионата России голкипер провел 31 мая в Самаре. ЦСКА выиграл в тот у день у «Крыльев Советов», а Игорь отразил пенальти на последних минутах от Андрея Каряки.

источник: Sport24.ru
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