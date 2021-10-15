«Зенит» получил премию Football Content Awards

Петербургский «Зенит» получил награду в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии» на церемонии Football Content Awards. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
«Зенит» стал первым российским клубом, получившим данным премию.
Отмечается, что в борьбе за приз команда из Санкт-Петербурга опередила «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак».
Награда Football Content Awards присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, в том числе - за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.
источник: ФК «Зенит»