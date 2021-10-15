Клаудиньо считает, что Дзюба правильно не поехал в сборную России

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнение об отказе нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму - если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда», - приводит слова Клаудиньо Sport24.

Напомним, ранее Артем отказался выступать за сборную России в октябрьских матчах национальной команды, объяснив это тем, что он не набрал достаточной физической формы для выступления.

После победы над Словенией (2:1) российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.