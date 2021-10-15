Клаудиньо - о лимите: Его отмена мотивировала бы русских на хорошую игру

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.

«Я иностранец и играю не в своей стране, судить сложно. Думаю, отмена лимита подстегнула бы российских игроков и мотивировала их на хорошую игру. Но русские игроки и сейчас серьезно выкладываются», - приводит слова Клпудиньо Sport24.

Напомним, что в конце августа глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров.