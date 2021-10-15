Витория - о Кофрие: Его ждет хорошее будущее в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от игры новичка команды Максимилиано Кофрие.

«Максимилиано - игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке». Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо», - приводит слова португальского специалиста «СЭ».

Напомним, что 24-летний бельгиец присоединился к красно-белым в августе этого года, подписав с клубом четырехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Сент-Трюйдена» составила два с половиной миллиона евро.

После десяти сыгранных туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

16 октября красно-белые сыграют дома против «Динамо».