Витория - об игроке «Спартака» Литвинове: У него огромный потенциал

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от игры полузащитника Руслана Литвинова.

«В первую очередь хочется сказать, что Литвинов скромный и психологически очень крепкий парень. Естественно, у него огромный потенциал. Он уже сейчас хорошо себя показывает. Любая история успеха - не прямая линия, у каждого игрока есть хорошие матчи и не очень хорошие. Главное, чтобы на долгой дистанции мы видели движение вверх», - приводит слова португальского специалиста «СЭ».

Добавим, что Литвинов является воспитанником красно-белых. В минувшем сезоне игрок принял участие в игре за Кубок России, а полноценный дебют в РПЛ опорный полузащитник получил в дерби с армейцами. На данный момент «Спартака» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 16 очков.

В следующем туре красно-белые дома примут московского «Динамо». Встреча состоится завтра, 16 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.