«Реал» может подписать защитника сборной Бельгии Денайера

Центральный защитник «Лиона» и сборной Бельгии Джейсон Денайер входит в сферу интересов «Реала».
Как сообщает Defensa Central, «сливочные» предпримут попытку подписать 26-летнего игрока по окончании текущего сезона, когда у футболиста истечет контракт с французской командой.
Напомним, Денайер выступает в клубе лиги 1 с августа 2018 года. В составе «ткачей» он принял участие в 127 матчах, забил шесть голов и отдал один ассист. Ранее в своей карьере бельгиец защищал цвета «Манчестер Сити», «Галатасарая», «Селтика» и «Сандерленда».
За сборную Бельгии футболист провел 32 встречи (1 гол).
источник: Defensa Central