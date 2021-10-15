«Реал» может подписать защитника сборной Бельгии Денайера

РФС подал в суд на «Телеспорт». Компания Макаренко села в лужу не впервые, но теперь всё очень серьезно

По мнению Российского футбольного союза, «Телеспорт» не имел права реализовывать международные беттинговые права на Кубок России по футболу, но именно это и сделал. Теперь РФС требует через суд (иск подан 11 октября) 160 тысяч евро. В такую сумму оценивается возможная прибыль от реализации прав.