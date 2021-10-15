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15 октября 13:14
автор: Владислав Корегин

«Реал» может подписать защитника сборной Бельгии Денайера

Летом 2022 года футболист может стать свободным агентом.

Центральный защитник «Лиона» и сборной Бельгии Джейсон Денайер входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщает Defensa Central, «сливочные» предпримут попытку подписать 26-летнего игрока по окончании текущего сезона, когда у футболиста истечет контракт с французской командой.

Напомним, Денайер выступает в клубе лиги 1 с августа 2018 года. В составе «ткачей» он принял участие в 127 матчах, забил шесть голов и отдал один ассист. Ранее в своей карьере бельгиец защищал цвета «Манчестер Сити», «Галатасарая», «Селтика» и «Сандерленда».

За сборную Бельгии футболист провел 32 встречи (1 гол).

источник: Defensa Central
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