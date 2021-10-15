Александр Самедов: Я искренне жду победы «Спартака» в матче с «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов поделился своими ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между московскими командами.

«Предстоит интересное дерби, обе команды будут бороться. «Динамо» стоит на втором месте, что говорит о том, что игра будет богата на моменты, но я искренне жду победы красно-белых. «Спартак» должен одержать эту победу», - приводит слова Самедова «СЭ».

Встреча состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После десяти туров в РПЛ «Спартак» с 16 очками расположился на седьмой позиции. «Динамо» находится на второй строчке, имея в своем активе 19 очков.