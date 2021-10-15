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15 октября 13:55

Тренер «Спартака» Витория: Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно

Специалист считает, что проблема российского футбола не в количестве иностранцев.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о лимит на легионеров в российском футболе.

«Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев. Мы все должны беспокоиться о качестве работы и тренировочного процесса игрока. Победа, безусловно, важна, но самое главное — вырастить хороших игроков в первую команду», - приводит слова португальского специалист «СЭ».

Напомним, что в конце августа глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров.

источник: «Спорт-Экспресс»
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