«Ливерпуль» претендует на форварда «Ренна» Доку

Фланговый нападающий «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку может стать игроком «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Согласно информации RTL Sport, английский клуб планирует подписать 19-летнего футболиста в качестве усиления своей атакующей линии.

Напомним, что с 9 января по 6 февраля 2022 года пройдет Кубой африканских наций. По этой причине команда из АПЛ, вероятнее всего, на это время лишится двух своих ведущих форвардов – Мохамеда Салаха, представляющего Египет, а также Садьо Мане из Сенегала.

Доку выступает за «Ренн» с октября прошлого года. За это время он отыграл 41 матч, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го. В составе сборной Бельгии вингер провел 10 встреч (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 26 миллионов евро.